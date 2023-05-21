Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адвокат Добровинский: Соболев будет отстранён до конца сезона

21 Мая 2023 • 19:14 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Адвокат Александр Добровинский высказался о жесте нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Красную карточку Соболев получил по делу. Что касается его жеста, с точки зрения законодательства это не карается, жесты люди могут показывать практически любые. Но это отдельно рассмотрит Комитет по этике, думаю, до конца сезона он будет отстранен», — приводит слова Добровинского «РБ Спорт».

Специалист признался, что не знает, как Российский Футбольный Союз накажет «Спартак» за действия Соболева, но за такой жест с «красно-белых» можно снять три очка.

21 мая «Спартак» одержал победу над ЦСКА в столичном дерби, встреча завершилась со счетом 2:1.

За что удалили Соболева и Виллиана Рошу – видео

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Александр Добровинский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
TEREX
21 Мая 2023 в 19:20
ни тока три ачка..)) атправить ф пирдиф на три сизона..)) пириваспитавать чёбы ни ныли и ни хрюкали болие..))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
3
0
2.14 3.55 3.45
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
1
2.60 3.70 2.60
Видео
75 мин
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
3
0
2.60 3.65 2.60
Видео
22.05.23 в 19:00
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
2.65 3.55 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
20:26 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не проигрывает клубам из Москвы на протяжении семи матчей
20:18 · Россия. Премьер-лига
Джикия высказался о конфликте между Соболевым и Рошей я
20:16 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о пенальти в ворота ЦСКА: «Игрок «Спартака» нырял»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: Жест Соболева? Если такое повторится, человек не будет играть
20:05 · Россия. Премьер-лига
Кокшаров стал самым молодым автором гола «Краснодара» в Премьер-лиге
20:01 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой - о Мозесе: «Я подумал, что он в бассейн ныряет» 1
19:58 · Россия. Премьер-лига
Сперцян оформил десятый ассист в сезоне
19:55 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой - о дерби «Спартак» - ЦСКА: Игра была сделана судьями 1
19:54 · Россия. Премьер-лига
Бабаев — о возможном участии Мойзеса в договорном матче: «Мы уверены в правоте нашего футболиста»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» выиграл дерби у ЦСКА - видео видео
19:43 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: ЦСКА был ближе к победе, «Спартак» выиграл с помощью Карасёва 3
19:43 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» громит «Ростов» ещё в первом тайме
19:34 · Россия. Премьер-лига
Виллиан Роша: «Соболев проявил глубочайшее неуважение, показав этот жест»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Никита Чернов считает, что Соболев не должен извиняться за свой жест
19:26 · Россия. Премьер-лига
Впервые с 2009 года игрок «Спартака» забил 20 голов за сезон 2
Все новости
Рекомендуем