Адвокат Добровинский: Соболев будет отстранён до конца сезона

Адвокат Александр Добровинский высказался о жесте нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Красную карточку Соболев получил по делу. Что касается его жеста, с точки зрения законодательства это не карается, жесты люди могут показывать практически любые. Но это отдельно рассмотрит Комитет по этике, думаю, до конца сезона он будет отстранен», — приводит слова Добровинского «РБ Спорт».

Специалист признался, что не знает, как Российский Футбольный Союз накажет «Спартак» за действия Соболева, но за такой жест с «красно-белых» можно снять три очка.

21 мая «Спартак» одержал победу над ЦСКА в столичном дерби, встреча завершилась со счетом 2:1.

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