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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: «Соболеву надо работать над ошибками и больше думать головой»

24 Мая 2023 • 20:41 Комментировать
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал четырёхматчевую дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«В российском футболе редко встречаются такие телодвижения, как у Соболева. То дрался с «Зенитом», то этот случай: видимо, любит принимать участие в стычках и разборках. Ему надо работать над ошибками и больше думать головой. РПЛ — это не медиафутбол», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

В текущем сезоне Соболев принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 15 мячей и стал автором 9 результативных передач.

После 28 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, имея в своем активе 53 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виталий Дьяков Александр Соболев
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