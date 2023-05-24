Дьяков: «Соболеву надо работать над ошибками и больше думать головой»

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал четырёхматчевую дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«В российском футболе редко встречаются такие телодвижения, как у Соболева. То дрался с «Зенитом», то этот случай: видимо, любит принимать участие в стычках и разборках. Ему надо работать над ошибками и больше думать головой. РПЛ — это не медиафутбол», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

В текущем сезоне Соболев принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 15 мячей и стал автором 9 результативных передач.

После 28 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, имея в своем активе 53 набранных очка.