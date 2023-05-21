«Спартак» пока не принял окончательного решения о возрождении второй команды

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи, согласно которым клуб не собирается возрождать вторую команду.

«Решение по поводу возрождения «Спартака-2» или его не возрождения еще не принято», — заявил Зеленов «Чемпионату».

Напомним, в конце прошлого сезона «Спартак» объявил о закрытии второй команды из-за сокращения бюджета. Летом Леонид Федун покинул пост президента «красно-белых» и передал команду компании «Лукойл». После перехода клуба к новому владельцу появились слухи о возможном возрождении «Спартака-2», однако накануне СМИ сообщили, что команда вряд ли будет восстановлена.