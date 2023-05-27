Ловчев объяснил поступок Соболева в дерби с ЦСКА

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал неприличный жест нападающего «красно-белых» Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).

«Это хамство, которого не должно быть в футболе. Никто Соболева оправдывать не собирается, но почему он показал этот жест? Не потому, что он дурак дураком, а потому, что в нем все клокотало, потому что он не думал ни о чем другом, кроме победы в этом дерби», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Напомним, за свой жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши игрок «красно-белых» был дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России.

Текущий сезон для Соболева уже закончен. В нем он сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.