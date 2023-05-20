Нигматуллин: «Если «Спартак» окажется вне тройки, это будет провал»

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о борьбе «красно-белых» за призовые места.

«Если «Спартак» окажется вне тройки, это можно будет считать провалом, неудачным выступлением в этом чемпионате. Потому что очень много авансов было дано тренеру. Команда совершенно на себя не похожа после перерыва», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

После 27 туров «Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 50 набранных очков.

Завтра, 21 мая, «красно-белые» проведут дерби с ЦСКА. Встреча 28-го тура чемпионата России начнется в 16:30 по мск.