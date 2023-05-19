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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко считает, что Абаскаль не покинет «Спартак»

19 Мая 2023 • 19:25 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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21.05 16:30

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко ответил на вопрос о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

«Мне кажется, что Абаскаль останется. В целом, как у любой команды, случился спад, подготовка прошла как-то не так, травмы игроков — это все повлияло на игру «Спартака». Но в дальнейшем уже будут разговоры о перспективе, о пополнении состава», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

По мнению эксперта, нельзя сказать, что «Спартак» плохо играл, просто периодически команда теряла важных футболистов, не играли Квинси Промес, Георгий Джикия и Александр Соболев.

После 27 туров столичный клуб занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 50 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Георгий Джикия Александр Соболев Гильермо Абаскаль Квинси Промес
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