Деменко считает, что Абаскаль не покинет «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко ответил на вопрос о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

«Мне кажется, что Абаскаль останется. В целом, как у любой команды, случился спад, подготовка прошла как-то не так, травмы игроков — это все повлияло на игру «Спартака». Но в дальнейшем уже будут разговоры о перспективе, о пополнении состава», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

По мнению эксперта, нельзя сказать, что «Спартак» плохо играл, просто периодически команда теряла важных футболистов, не играли Квинси Промес, Георгий Джикия и Александр Соболев.

После 27 туров столичный клуб занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 50 очков.