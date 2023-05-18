Гришин: «Давно говорил, что «Ростову» на финише не хватит ресурсов»

Тренер системы московского ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу текущих результатов «Ростова» Валерия Карпина. Команда ударно начала сезон, однако в последнее время в рамках РПЛ сильно забуксовала и идёт на третьем месте в чемпионате России, рискуя его потерять.

«Давно говорил, что не хватит им ресурса, так как молодым командам присуща нестабильность. Плюс скамейка у них не очень длинная. Признаем, что в этом сезоне они выше головы прыгнули», - поделился Гришин с «Матч ТВ», добавив, что в следующем сезоне «Ростов» сможет претендовать как минимум на место в первой пятёрке сильнейших.

Последнюю победу на данный момент ростовчане одерживали 23 апреля, уверенно обыграв на выезде «Урал» - 3:1.

Гришин: «ЦСКА вышел на оптимальную мощность»