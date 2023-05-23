Хаджи: «Непонятно, какие сдвиги у Соболева в голове»

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи высказал мнение об удалении нападающего Александра Соболева в недавнем матче против ЦСКА.

Хаджи назвал поступок Соболева ужасным и безобразным, осуждая его поведение. Он предположил, что игроку грозит дисквалификация на пять или более матчей и отметил, что такая выходка подводит команду и является недопустимой для «Спартака». Хаджи считает, что Соболев проведет остаток сезона в отпуске.

«Вроде Соболев хороший парень: улыбается, нормально общается. Но это распущенность и невоспитанность... Непонятно, какие сдвиги у него в голове», – заявил бывший генеральный менеджер «Спартака» в интервью изданию «Чемпионат».

Также управленец посоветовал нападающему посетить психолога.