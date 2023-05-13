Обляков рассказал, как остановить гегемонию «Зенита» в РПЛ

Один из лучших игроков ЦСКА этой весной Иван Обляков порассуждал о том, как можно в следующем сезоне прервать победное шествие питерского «Зенита» в РПЛ.

««Как остановить «Зенит» в РПЛ? Надо работать. Если мы сможем играть на поле так, как делаем это в весенней части сезона, возможно всё», - заявил Обляков «Чемпионату».

Напомним, что ЦСКА этой весной удалось нанести питерцам неприятное поражение. В марте в игре на «ВЭБ Арене» армейцы обыграли гостей из Санкт-Петербурга со счётом 1:0.

А сегодня вечером подопечные Владимира Федотова ожидаемо разгромили дома аутсайдера РПЛ в лице «Торпедо», отправив клуб в Первую лигу.