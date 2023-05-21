Первый тренер Соболева высказался о поведении форварда в матче против ЦСКА

Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов высказался об удалении форварда в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА за нецензурный жест.

Специалист отметил, что так себя вести нельзя и несмотря на то, что его провоцировали 40 минут, он не должен был так реагировать.

«Ему сложно оставаться хладнокровным. Ему нужно с этим очень хорошо поработать, дальше так делать не нужно. Думаю, пару матче он пропустит из-за этого жеста», - приводит слова Горбунова Sport24.

Напомним, что «Спартак» одержал победу со счётом 2:1 благодаря дублю Квинси Промеса.