Ерохин: «Сравнивать нынешний «Зенит» со «Спартаком» 90-х не очень правильно»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос о сравнении нынешних результатов «сине-бело-голубых» с результатами «Спартака» Олега Романцева.

«Сравнивать нас со «Спартаком» 90-х не очень правильно. Мы живем в другое время, и правильнее говорить о нем», — цитирует Ерохина «РБ Спорт».

Ранее «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России под руководством Сергея Семака. Отметим, что до рекорда экс-наставника «Спартака» Олега Романцева (6 чемпионств подряд) санкт-петербургскому клубу осталось выиграть один трофей.

В текущем сезоне Ерохин провел 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и стал автором одной результативной передачи.