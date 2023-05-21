Селюк: «Николсон не стоит восемь миллионов – это развод»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансферную политику «Спартака».

По мнению Селюка, московский клуб сильно переплачивает за иностранных футболистов. Агент считает, что многих своих игроков «красно-белым» не удастся продать даже за полцены.

«В «Спартаке» кроме Тавареша и Дуарте был ещё полумёртвый 33-летний Мевля. К сожалению, часто так бывает. Даже Шамар (Николсон) однозначно не стоит восемь миллионов – это развод. Красная цена Шамара – от 500 тысяч до 1 миллиона», — приводит слова Селюка Metaratings.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 21 мая, против ЦСКА. Начало — в 16:30 по московскому времени. На данный момент «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 27 проведённых матчах.