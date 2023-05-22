Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» – ЦСКА (2:1) и прокомментировал жест нападающего «красно-белых» Александра Соболева, из-за которого он получил красную карточку.

- Футболистик Соболев показал непристойные вещи на всю страну. А потом как обыкновенный шакалёнок решил извиниться перед зрителями, что больше никогда такого не повторится. И кто-то рассказывает, что это всё, понимаете ли, случайно, это эмоции. Человек до такой уже степени охамел в своём поведении, а его выгораживают.

Посмотрите, как Соболев себя вёл и в начале матча с ЦСКА, и вообще с того времени, как он перешёл в «Спартак». В «Крыльях Советов» Соболев вёл себя достаточно достойно, но в «Спартаке» у него всё изменилось. Почему? Какие родители, такой и ребёнок. Какие в «Спартаке» руководители, такой и футболист у них. В каждой игре судьи для него не судьи, партнёры не такие, а соперники вообще какие-то клоуны.

Похабный жест Соболева видели и женщины, и дети, и старики, и взрослые. На всю страну… Теперь ведь расскажут во всём мире, как российский футболист показывает иностранцу непристойные вещи. Но зачем думать супруге Федуна об этом, если она здесь только деньги добывает, а всё остальное её в стране не интересует? Говорит она, что такой жест надо показывать перед каждым матчем с «Зенитом». Она же взрослый человек, а не маленькая девочка.

Я не знаю Джикию, но очень уважаю его как футболиста и человека. Он адекватно ответил на вопрос, что сделал его партнёр по команде. А РФС опять отмежёвывается, и РПЛ тоже. Мы наш футбол действительно превращаем в шоу. Это в Италии игроки падают, катаются, а тренеры бегают и прыгают, руками машут. И мы всё это перенимаем. В «Торпедо» такой тренер и в «Спартаке». Абаскаль сегодня самое популярное лицо в нашем футболе. Он, оказывается, всё решает, как играл «Спартак» и как играли остальные. Человек никому не пожимает руку и сразу убегает в подтрибунное помещение.

Сейчас некоторые футболисты моего поколения говорят, что Федотов и Ивич не особо хорошие тренеры, а вот Абаскаль – другое дело. Я когда одного из этих людей увижу, а он наш, краснодарский, то спрошу у него, действительно ли он так думает. Он что, футбол перестал понимать? Он играл прекрасно в футбол и понимал, как надо себя вести в жизни и на футбольном поле.

После матча собирается вся компания «Матч ТВ» и начинает обсуждать инцидент с Соболевым. Стыдно. Это обсуждению никакому не подлежит. Должно быть решение о дисквалификации от КДК, а не какие-то слова Абаскаля. Не показывайте вы этого Абаскаля, как он прыгает и как скачет, не показывайте эти разборы после матчей. Есть люди на периферии, которые не хотят смотреть эти безобразия и слушать.

Вчера уже читал, как возмущались, зачем Карасёву дали судить вторую подряд игру такого уровня. Да я уверен, что на сегодняшний день Карасёв больший профессионал, чем Соболев и многие другие футболисты. И выше у Карасёва уровень человечности, понимания жизни. Он уважает себя, своих партнёров по судейской бригаде. Соболев извиняется, а Карасёву не за что извиняться, даже если и допускает он где-то ошибки.

И какого уровня была вчера игра? Обыкновенного. Это журналисты подняли на пик эту тему. Что-то не было такого ажиотажа вокруг дерби «Краснодар» – «Ростов» и матча «Крыльев Советов» – «Урал», который был важен в плане того, кто попадёт в стыки, а кто избежит их. Но как только играют «Динамо», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, так эти матчи затмевают все остальные. Не надо врать, что до такой степени поднимался ажиотаж в Советском Союзе. Да, эти матчи значимы для московских болельщиков, но такое внимание прессы – нонсенс. Это делается целенаправленно, и раскрутка начинается примерно за неделю.

Мне очень интересно, какое решение примет господин Григорьянц со своими работниками по Соболеву. Что-то мне подсказывает, что не будет ему дополнительной дисквалификации. А в Европе была бы, но мы же оттуда берём плохие вещи, а хорошие не берём. И если бы на месте Соболева был игрок «Урала» или «Крыльев Советов», он получил бы где-то пять матчей дисквалификации.

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Обсуждение судейства опять сводится к тому, что виноваты арбитры. Просто не надо никакой команде в судейский комитет ходить. В 90-е годы была практика, когда перед сезоном судейский комитет сам направлял в каждую команду России двоих-троих судей высшей квалификации, и те проводили там мини-семинары по правилам. А руководители клубов никуда не ездили.

После матча «Спартак» – ЦСКА я очень сильно расстроился, если честно. Я не болею ни за «Спартак», ни за ЦСКА, просто мне нравятся молодые футболисты из обеих этих команд, как и из других клубов. А руководители «Спартака» никак не могут понять, что как только у них опять начали играть легионеры, которые до этого сидели на лавке, так пошёл провал у команды. Скандальный матч с «Краснодаром», скандальный матч с «Ростовом», скандальный матч с «Зенитом», скандальный матч с «Химками», скандальный матч с ЦСКА. Это что, первый раз такое происходит? После каждой игры находят негатив и вытаскивают его. Для чего всё это делается, для какой цели? До какой поры РФС будет просто молчать и смотреть на это?