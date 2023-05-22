Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» раскритиковал судейство арбитра Сергея Карасёва в матче «Спартак» - ЦСКА.

- Какое впечатление оставило главное дерби страны?

- Это впечатление – разочарование. С одной стороны, ЦСКА проиграл, но с другой – привходящие обстоятельства помешали победить. Это и судейство, и непотребное поведение Соболева. А к самой игре «армейцев» у меня нет абсолютно никаких претензий.

- Вы заговорили о судействе. Какие у вас претензии к Карасёву?

- Я говорю о том, что поведение Соболева повлияло на качество судейства Карасёва. Он вовремя не пресек неправильное поведение спартаковца.

- С удалением Роши вы тоже не согласны?

- И это тоже, конечно.

- А если говорить об игровых моментах, были неправильные решения бригады арбитров?

- Все началось с того, что Соболев стал провоцировать Рошу. Это было еще в середине игры, до эксцессов, приведших к удалению. Карасёву надо было осадить футболиста, и тогда всё, может быть, пошло бы по-другому. Плюс два пенальти в ворота ЦСКА, один из которых назначали, а второй нет, вызывают у меня большие сомнения.

- Вы не доверяете системе ВАР? Моменты ведь просматривали.

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- Сегодняшний ВАР непонятно как объясняет моменты: сильные касания, не сильные, был наступ или нет. Мне эти трактовки совершенно не понятны. Я не согласен с тем, как судьи трактуют некоторые моменты, в том числе и арбитры на ВАР.

- После матча ЦСКА обратился в ЭСК. Согласны, что это необходимо сделать?

- Да. Я понимаю, что подавать нужно, но ведь результат матча не может быть изменен. В этом все дело. Ну а то, что решения судей повлияли на результат, – это точно.

- Красную карточку Роши КДК надо отменять?

- Конечно.

- После забитого мяча, казалось, что «армейцы» усилят игру и дожмут соперника. Но этого не произошло. Наоборот, команда успокоилась. Почему?

- Матч складывался так, что его начало не получилось, потом игру взяли под контроль. И начало второго тайма пошло по такому же сценарию. Решения судей завели футболистов, а психология всегда влияет на качество игры.

- Но ведь «армейцы» в последних матчах смотрелись лучше, чем «Спартак», но в дерби проиграли. Логичным такой результат не назовешь.

- Тем не менее это поможет игрокам ЦСКА подготовиться к двум следующим матчам. Мне кажется, они все-таки завоюют серебряные медали.

- Для этого надо брать шесть очков в двух оставшихся турах.

- Два матча предстоят с сильными соперниками. «Краснодар» сейчас тоже на ходу, поэтому игра будет очень интересной. Тем более скоро финал Кубка России, в котором предстоит сыграть с этим же соперником. Еще и с этой позиции будет интересно посмотреть на эту игру. У ЦСКА в этом сезоне была серия матчей с «Уралом», а теперь с «Краснодаром.

Елена Григорьевская