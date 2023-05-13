«Спартак» 12 раз пропустил первым в этом сезоне РПЛ

Сегодня днём «красно-белые» спасли ничью в выездном матче с подмосковными «Химками», сыграв со счётом 1:1. В минувшей игре «Спартак» в привычной для себя манере текущего сезона пропустил первым – ворота «красно-белых» распечатал со штрафного удара Резиуан Мирзов.

Как оказалось, московский клуб уже 12 раз в этом сезоне РПЛ пропускал гол первым в матче. Но проиграли подопечные Гильермо Абаскаля лишь в трёх из них, победить удалось в четырёх играх, ещё пять матчей «Спартак» свёл к ничьей.

«Красно-белые», отметим, лидируют по волевым набранным очкам в текущем сезоне. Их у клуба набралось 18.

После ничьей с «Химками» «Спартак» остался за пределами первой тройки лидеров чемпионата России – у клуба 50 очков. Столько же у «Ростова» с третьего места, но дончане опережают «Спартак» по дополнительным показателям.