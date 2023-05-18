Гладилин: Если Джикия не сыграет с ЦСКА — это потеря для «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о капитане «красно-белых» Георгии Джикии. Последние два матча защитник провел на скамейке запасных, ранее у него была травма.

«Если Джикия будет отсутствовать в матче с ЦСКА — это потеря. Основной игрок обороны, ее фундамент, когда Георгия нет в центральной зоне, появляются проблемы. Как из этого выйдет «Спартак» будем смотреть», — приводит слова Гладилина Metaratings.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

Дерби «Спартак» - ЦСКА состоится 21 мая и начнется в 16:30 по мск.