Хусаинов рассказал, правильно ли отменили гол «Спартака» в ворота ЦСКА

Экс-рефери ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о незасчитанном голе «Спартака» в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА. «Красно-белые» отличились забитым мячом на 21-й минуте игры, но взятие ворот было отменено из-за положения «вне игры».

«На мой взгляд, гол «красно-белых» был не засчитан верно. Верхняя часть туловища спартаковца была за офсайдной линией. В таких ситуациях все зависит от трактовки. Второй офсайд был стопроцентный», — приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА продолжается в эти минуты. За всеми событиями игры можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.