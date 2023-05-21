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Червиченко: «Надеюсь, что после матча с ЦСКА закончатся спартаковские сопли по поводу судейства» эксклюзив

21 Мая 2023 • 21:31 Комментировать (2)
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу арбитров в матче «Спартака» и ЦСКА.

- Это дерби самое огненное за последние пять лет?

- Нет. Оно вообще неинтересное и тусклое. В плане судейского беспредела самое огненное, да. Я не думал, что Карасёв - хороший судья, но тут опустился на очень низкий уровень. Не укладывается в голове то, что произошло.

- Вы говорите про эпизод с двойным удалением?

- Двойное удаление - это вообще шедевр, который я никогда не встречал. Один игрок показывает, что надо удалить другого игрока, а за это получает прямую красную карточку. Это что-то за гранью. Соболев выпрашивал красную ещё в первом тайме, но когда понял, что не сможет через жёлтые раньше закончить выступления в чемпионате и уехать на отдых, он решит действовать напрямую. Гарантировано получил прямую красную, показывая *** [половой орган] своему оппоненту. Надеюсь, что после этой игры закончатся спартаковские сопли по поводу судейства, потому что лучше уже судить нельзя. Карасёв в центре поля, боковой судья и Шадыханов у монитора помогали «Спартаку» всем, чем могли.

- Сегодня судейство точно сложилось не для ЦСКА?

- Только человек с раком мозга может говорить о том, что судейство было не в пользу «Спартака». Второй пенальти тоже абсолютно выдуманный. Непонятно, как Шадыханов не смог разглядеть симуляцию. Хотя я уже говорил, что он должен судить матчи команд Первой лиги. Это абсолютно бестолковый и слепой судья. Он смотрит в монитор, а видит там *** [половой орган] Он уже много начудил.

Григорий Петерсон

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Андрей Червиченко Сергей Карасёв
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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sqrt
21 Мая 2023 в 21:55
Бромотанный был есть и будет бромонтанным)
Итак, незасчитанный гол Игнатова это решение явно в пользу Спартака)
Отсутствие реакции на наступ на Зобнине в штрафной ЦСКА вообще противоречит всем законам! Зобнину следовало показать желтую карточку за симуляцию!
Надо помнить, что :
1 Футбол - контактная игра.
2. Футбол - не балет
3. Нога же осталась целой, то есть наступ был НЕАКЦЕНТИРОВАННЫЙ.
4. Спартак - это не Зенит.
Так что Бромонтанный прав.
Впредь на пятой-седьмой минуте спартаковца следует удалять.
ингерман
21 Мая 2023 в 21:40
ай..
штоб с судейкой
было шито-крыто
окуни ево в карыто.. )))
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