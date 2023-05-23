Шавло считает, что победа над ЦСКА продлевает жизнь тренеру в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился комментарием о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля после победы в дерби над ЦСКА. Встреча 28-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1 в пользу «народной команды».

«Победа над ЦСКА, я бы сказал, идет вторым номером. Первым – чемпионский титул. Так что, победа над ЦСКА продлевает жизнь главному тренеру в «Спартаке», — приводит слова Шавло Bobsoccer.

Функционер отметил, что болельщики, которых было очень много, оказались довольны результатом, может быть, в новом сезоне такая посещаемость сохранится, ведь для команды важна поддержка фанатов.

Напомним, в феврале этого года 34-летний Абаскаль продлил трудовой договор со «Спартаком» до конца сезона-2024/25.