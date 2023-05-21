Виллиан Роша: «Соболев проявил глубочайшее неуважение, показав этот жест»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался об эпизоде, который произошёл на 69-й минуте матча 28-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака», в котором он получил красную карточку.

«Соболев проявил глубочайшее неуважение, показав этот жест, я пошёл к боковому арбитру и объяснил, что он мне показал, попросил посмотреть VAR. Вместо этого судья меня удалил», - заявил Роша журналистам после матча.

Напомним, что Соболев получил красную карточку за то, что приложил руки к паху. Этот жест был адресован в сторону бразильца.

«Спартак» одержал победу со счётом 2:1 благодаря двум забитым мячам в исполнении Квинси Промеса.