Пока Соболеву не наймут психолога, «Спартак» чемпионом не станет

Александр Соболев одновременно является важнейшим игроком «Спартака» и тем, кто тянет команду вниз. Форвард может привести команду к успехам, но пока своим поведением губит коллектив. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

Пожалуй, в воскресном дерби против ЦСКА Александр Соболев окончательно закрепил за собой звание главного enfant terrible современного российского футбола. Нападающий на ровном месте в важнейшем матче просто взял и подвёл «Спартак». Конечно, кто-то скажет, что в конечном счёте «красно-белые» выиграли, но, во-первых, это стечение обстоятельств, а во-вторых, уж слишком много вопросов к судейству.

Честно говоря, очень хочется понять, что было в голове у Соболева, когда он решил показать Виллиану Роше жест Пепа Клотета или даже скорее Диего Симеоне. Защитник ЦСКА сыграл против форварда жёстко, но абсолютно в рамках правил. Не может служить оправданием Соболеву и эпизод несколькими минутами ранее, когда бразилец толкнул нападающего. Просто очень хочется понять, о чём в тот момент думал нападающий. Сейчас, когда есть ВАР, когда всё снимается, да и тем более прямо на глазах бокового арбитра?! Соболев рассчитывал, что этот жест не заметят? Или что простят? А главный вопрос – зачем вообще это было делать?

Соболев – один из лучших, если не лучший игрок «Спартака» в настоящее время. Это вообще уникальный форвард. Он мощный, быстрый, а такие нападающие всегда ценятся. В этом сезоне он забил 13 голов в Премьер-лиге и 2 в Кубке. При этом Соболев ещё и по-футбольному умный игрок. На его счету 8 результативных передач в чемпионате и 1 в Кубке.

Соболев – это футболист, вокруг которого можно и нужно строить команду, тем более что ему 26 лет, ему ещё играть и играть. Однако при этом форвард ведёт себя на поле так, что никакой тренер в здравом уме не может вообще-то на него положиться. В 26 сыгранных матчах Премьер-лиги Соболев получил девять жёлтых и теперь вот одну красную карточку. Из-за предупреждений он уже пропустил два матча, а из-за удаления может оказаться вне игры на нескольких поединках. Можно ли рассчитывать на футболиста, который стабильно зарабатывает дисквалификации? Соболев же реально это делает стабильно. В прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах Премьер-лиги, заработав 9 жёлтых и 1 красную карточку.

В прошлом сезоне Соболев как раз из-за дисквалификации пропустил дерби с ЦСКА, а ещё не принял участия в решающем матче Лиги Европы против «Легии». В этом сезоне Абаскаль не смог рассчитывать на своего форварда в плей-офф Кубка России из-за удаления, а нападающий явно пригодился бы в поединках и с «Уралом», и с «Акроном». Мало того что Соболев в любой момент может пропустить решающий матч, так это и настоящая бомба замедленного действия в каждой игре, когда он выходит на поле. В любую минуту на ровном месте форвард может совершить какое-то необдуманное действие. Очевидно, что соперники этим пользуются и будут продолжать. Зачем против Соболева плотно играть, если его можно просто спровоцировать?

Откровенно говоря, Соболев ставит «Спартак» в очень сложное положение. Отказываться от услуг форварда глупо. Найти другого форварда, который будет так же полезен именно с игровой точки зрения (будет забивать, отдавать, отрабатывать), едва ли возможно. При этом пока Соболев не начнёт вести себя дисциплинированно, делать на него ставку просто нельзя. Не может лидер так легко подставлять команду и пропускать решающие матчи. Многие футболисты готовы с недолеченными травмами играть, а Соболев просто сам срывается.

Очевидно, что «Спартаку» надо срочно решить проблему Соболева. Форварду просто необходим психолог, чтобы начать себя держать в руках. Если «Спартак» хочет всерьёз бороться за чемпионство, то мелочей в этом нет. И уж точно нельзя себе позволить иметь лучшего нападающего, от которого непонятно, чего ожидать.

Абаскаль после матча чётко сказал, что Соболеву надо научиться держать себя в руках, иначе форвард может оказаться на скамейке. Это очень правильный сигнал форварду. Хочется верить, что Соболев начнёт меняться.

Роман Андреев