Гаврилов: «Не думаю, что Абаскаль уйдёт из «Спартака» в конце сезона»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном уходе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Ранее известный агент Тимур Гурцкая сообщил, что Абаскаль имеет хорошее предложение от одного из клубов Сегунды (второго по силе дивизиона Испании).

«Не думаю, что Абаскаль уйдёт из «Спартака» в конце сезона, но всякое может быть. Чего-то особенного в игре «Спартака» Абаскаля нет», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан ещё на два следующих сезона.

После 27 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 50 набранных очков. До конца сезона командам осталось провести по три матча.