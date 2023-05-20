Промес: Бакаев помог бы «Спартаку», если бы остался

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился комментарием о вингере «Зенита» Зелимхане Бакаеве. Напомним, 26-летний Бакаев покинул стан «красно-белых» летом 2022 года, перебравшись в санкт-петербургский клуб.

«Такие ребята, как Бакаев, обязательно должны получать практику. Я желаю ему удачи, он классный игрок. Думаю, если бы Зелимхан остался в «Спартаке», то приносил бы нам пользу», — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет две результативных передачи.