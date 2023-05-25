Футболист «Спартака» Хлусевич заявил, что в каждом матче готов выходить в основе

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о своём состоянии после восстановления от травмы.

«В матче с ЦСКА впервые вышел в старте после травмы. Очень доволен, что все хорошо. Отыграл все 90 минут, ощущаю себя хорошо. Готов играть в старте каждый матч», — передает слова Хлусевича Sport24.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах и стал автором четырех результативных передач.

«Спартак» набрал 53 очка за 28 игр и занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от идущего на второй строчке ЦСКА на один зачетный балл.