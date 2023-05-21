Мостовой: «Спартак» не догонит ЦСКА даже в случае победы»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с ЦСКА.

Эксперт считает, что предстоящая встреча является решающей в споре за серебряные медали текущего розыгрыша чемпионата России.

«Армейцы» сейчас на ходу. Если выиграет ЦСКА, то они, скорее всего, и заберут серебряные медали. «Спартак», наверное, не догонит ЦСКА даже в случае победы. «Красно-белые» уже давно поплыли, они не могут найти свою игру», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени. За три тура до конца сезона «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице и опережают четвёртых «красно-белых» на четыре очка.