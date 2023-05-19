Камоцци: «Надеюсь, «Спартак» сможет прервать неудачную серию в дерби с ЦСКА»

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци высказался о предстоящем дерби «Спартак» - ЦСКА.

«Надеюсь, «Спартак» сможет прервать неудачную серию и наконец победить. В любом случае, этот сезон пойдет на пользу молодой команде и в следующем году футболисты будут сильнее», — приводит слова Камоцци издание «Спорт-Экспресс».

Встреча 28-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.