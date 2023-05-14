Орещук предположил, кто выйдет победителем из дерби «Спартак» - ЦСКА

Известный функционер Роман Орещук поделился ожиданиями от столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

«Это все‑таки дерби. Игра будет от ножа. Я не могу сказать, что ЦСКА победит. Но в то же время, видя тот «Спартак», который сейчас есть, у ЦСКА есть большие шансы на победу на «Открытие Арене», — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем».

На данный момент ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Спартак» (50 очков) — четвертый.

Встреча между «красно-белыми» и командой Владимира Федотова состоится 21 мая в рамках 28-го тура РПЛ. Начало игры запланировано на 16:30 по мск.