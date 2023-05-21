Зеленов: «Спартак» купит игрока за 20 млн евро? Никаких рамок по суммам не ставится

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о том, действительно ли клуб планирует подписать игрока с именем за 15-20 миллионов евро.

«Перед спортивным блоком всегда стоит цель усилить команду и сделать ее сильнее. Никаких рамок по суммам и амплуа не ставится. Главное — сделать «Спартак» сильнее», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

После 27 игр «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 50 набранных очков.

Сегодня, 21 мая, «Спартак» сойдется в дерби с ЦСКА, начало матча запланировано на 16:30 по мск.