В «Спартаке» рассказали о будущем Абаскаля в клубе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию об интересе со стороны европейских клубов к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«Гильермо — тренер «Спартака». Он счастлив со «Спартаком» — он сам об этом говорил. Гильермо и клуб настроены на долгосрочное сотрудничество», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Напомним, 34-летний испанец возглавил «Спартак» прошлым летом. Действующий трудовой договор Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.

На данный момент столичный клуб занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 50 очков.