Валерий Новиков: «Когда «Спартаку» нужны очки, им некуда деваться, они дадут бой ЦСКА»

Экс-голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился комментарием о предстоящем дерби между «армейцами» и «Спартаком».

«У ЦСКА преимущество эмоциональное. Но когда «Спартаку» нужны очки, им некуда деваться. Они дадут бой. Но я надеюсь, что ЦСКА на этом подъеме свое дело сделает и очки возьмет, но матч будет тяжелейший», — приводит слова Новикова «Газета.Ру».

После 27 туров подопечные Владимира Федотова занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 54 очка. «Красно-белые» располагаются на четвертой позиции, имея в своей копилке 50 зачетных баллов.

Матч 28-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА состоится 21 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.