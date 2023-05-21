Александр Мостовой - о Мозесе: «Я подумал, что он в бассейн ныряет»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о назначенном пенальти в ворота ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что для него это на 80% не пенальти, но если очень захотеть, то можно и поставить, что и сделал Карасёв.

«Просто то, как прыгнул Мозес… Я подумал, что он в бассейн ныряет. При этом он делает паузу, а только потом он начинает через барьер прыгать.

Я посмотрел повтор — вообще ничего не было. ЦСКА могут спокойно пенять на судей», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Спартак» одержал победу со счётом 2:1 и сократил преимущество от ЦСКА до одного очка за два тура до конца чемпионата.