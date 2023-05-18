В «Фенербахче» высказались о подписании Мозеса

В турецком гранде, стамбульском «Фенербахче» оценили возможность приглашения в команду нигерийского полузащитника «Спартака», бывшего игрока «Челси» Виктора Мозеса.

«Лично мы не заинтересованы в подписании Виктора Мозеса, мы не ищем усиления на его позицию в полузащите», - цитирует «Спорт-Экспресс» члена совдира «Фенербахче» Селахаттина Баки.

Ранее в СМИ появилась информация, что нигериец может стать игроком одного из клубов турецкой Суперлиги.

В текущем сезоне у Мозеса всего восемь матчей за «Спартак», в которых он дважды отметился голами. Не один месяц полузащитник был вынужден пропустить из-за проблем со здоровьем.