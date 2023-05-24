Карасёв «украл» гол у «Спартака» в дерби с ЦСКА – ЭСК

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация о решениях экспертно-судейской комиссии по матчу «Спартак» - ЦСКА.

ЭСК установила, что Сергей Карасёв допустил ошибку, когда отменил гол «Спартака» в ворота ЦСКА в средине первого тайма. Комиссия указывает на тот факт, что в подобных ситуациях ассистенты должны идти на риск и принимать решения в пользу атаки. Предполагается, что Михаил Игнатов (автор гола) находился на одной линии с предпоследним игроком «армейцев», и офсайда у него не было. Также предполагается, что чуть ранее «вне игры» не было у Соболева.

ЭСК также указала на то, что боковой рефери в обоих эпизодах не занимал позицию, которую рекомендуется занимать в таких моментах. Учитывая все обстоятельства, большинство членов комиссии считают, что гол должен был быть засчитан.

При этом ВАР не имел права вмешиваться, ведь очевидных доказательств ошибки у него не было.

Стоит сказать, что на матчах РПЛ в функционале ВАР нет офсайдных линий.