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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карасёв «украл» гол у «Спартака» в дерби с ЦСКА – ЭСК

24 Мая 2023 • 18:51 Комментировать
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация о решениях экспертно-судейской комиссии по матчу «Спартак» - ЦСКА.

ЭСК установила, что Сергей Карасёв допустил ошибку, когда отменил гол «Спартака» в ворота ЦСКА в средине первого тайма. Комиссия указывает на тот факт, что в подобных ситуациях ассистенты должны идти на риск и принимать решения в пользу атаки. Предполагается, что Михаил Игнатов (автор гола) находился на одной линии с предпоследним игроком «армейцев», и офсайда у него не было. Также предполагается, что чуть ранее «вне игры» не было у Соболева.

ЭСК также указала на то, что боковой рефери в обоих эпизодах не занимал позицию, которую рекомендуется занимать в таких моментах. Учитывая все обстоятельства, большинство членов комиссии считают, что гол должен был быть засчитан.

При этом ВАР не имел права вмешиваться, ведь очевидных доказательств ошибки у него не было.

Стоит сказать, что на матчах РПЛ в функционале ВАР нет офсайдных линий.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Карасёв ЭСК РФС
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