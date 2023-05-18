Бояринцев: У «Спартака» есть характер и командный дух

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев поделился мнением об игре «Спартака» во второй части сезона.

«Весной «Спартак» играет не слишком удачно первые таймы. Сложно объяснить, с чем это связано. Они сами создают себе трудности, а потом героически их решают. В этом тоже есть свой плюс», — приводит слова Бояринцева RT.

По мнению специалиста, у подопечных Гильермо Абаскаля есть характер, который они уже не раз демонстрировали в этом сезоне. Важно, что у «Спартака» есть командный дух, добавил экс-полузащитник «красно-белых».

«Спартак» набрал 50 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.