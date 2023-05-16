Борис Игнатьев — о борьбе за второе место: Для «Спартака» всё будет зависеть от игры ЦСКА

Российский тренер Борис Игнатьев рассказал о своих ожиданиях от предстоящего дерби «Спартак» - ЦСКА.

«Судя по тому, как сейчас команды выглядят, сложно представить, что «Спартак» выиграет дерби. «Армейцы» лучше смотрятся, но у «Спартака» есть шанс, ведь там есть игроки, которые умеют играть такие сложные матчи», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что ЦСКА чувствует себя увереннее, даже в случае поражения «красно-синие» смогут улучшить ситуацию, а для команды Гильермо Абаскаля все будет зависеть от этого дерби.

Матч 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА состоится 21 мая и начнется в 16:30 по мск.