Булыкин: У Карасёва не было явных ошибок в дерби «Спартак» - ЦСКА

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о работе арбитра Сергея Карасёва в столичном дерби «Спартак» - ЦСКА. Напомним, встреча 28-го тура РПЛ завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1. В игре было два удаления и пенальти в ворота «армейцев».

«Я думаю, явных ошибок у Карасёва не было. Всегда у двух команд есть вопросы к судьям. Бывает, что даже футболисты не понимают некоторых трактовок. Я склонен судьям доверять», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Сегодня, 24 мая, стало известно, что Соболев дисквалифицирован на четыре матча РПЛ за эпизод с защитником ЦСКА Виллианом Рошей. В то же время красная карточка игроку «армейцев» была отменена.