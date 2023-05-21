Джикия — о Дуарте: «Ошибки бывают у всех, в том числе и у меня»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре своего партнёра по команде защитника Алексиса Дуарте.

«Ошибки бывают у всех, в том числе и у меня. Что касается адаптации, то потихоньку становится лучше. Предстоящие сборы ему точно пойдут на пользу. А мы будем ему помогать. Потенциал у него имеется», — передает слова Джикии «Чемпионат».

Напомним, 23-летний парагваец пополнил состав «Спартака» прошедшей зимой. В текущем сезоне Дуарте принял участие в восьми матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки.

«Красно-белые» занимают третье место в чемпионате России, набрав 53 очка за 28 игр.