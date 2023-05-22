Сёмин: У Соболева будут проблемы

Форвард «Спартака» Александр Соболев не доиграл московское дерби против ЦСКА, которое проходило в воскресенье. Футболист получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста. Несколько слов на этот счёт сказал известный российский тренер Юрий Сёмин.

«Поведение Соболева может привести к большим проблемам после рассмотрения КДК эпизода с жестом», - сказал Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Спартак» добился волевой победы над ЦСКА со счётом 2:1. Оба гола в составе «красно-белых» на свой счёт записал Квинси Промес. Нидерландец сейчас занимает второе место в рейтинге бомбардиров сезона Премьер-лиги с 20 голами. Выше идёт Малком, забивший 23 мяча.