Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от очередного тура РПЛ.

- Тур откроется матчем «Локомотив» - «Факел». Гости смогут набрать очки?

- «Локомотив» после перерыва и с приходом Галактионова смотрится очень добротно. Так, как и должно быть. Но и «Факел» какую-то эмоцию сейчас добавил. В целом руководство приняло верное решение сменить тренера, потому что Евсеев и поопытнее, и у него есть понимание, куда двигаться, плюс харизма присутствует. Но мне кажется, что в этом противостоянии шансов на победу больше у «железнодорожников».

- «Торпедо» примет «Динамо», у которого недавно сменился тренер. Чего ждете от матча?

- Хочется пожелать успеха новому наставнику «Динамо» Павлу Алпатову. Важно, чтобы ему было что сказать, чтобы было свое видение игры. Но это не такой опытный тренер. Сейчас у «Динамо» переходной этап, и здесь можно что-то растерять. Понятно, что «бело-голубые» являются фаворитами предстоящего матча, но торпедовцы наверняка захотят хлопнуть дверью. Поэтому я допускаю очковые потери «Динамо», хотя ему нельзя сейчас ошибаться. Все-таки столетие клуба.

- В матче «Оренбург» - «Зенит» сойдутся команды, которые не решают никаких глобальных задач. Вы допускаете потерю очков питерцами?

- Чемпион есть чемпион. Тренеры все равно будут настраивать ребят на игру. Но я не исключаю ничейный результат.

- «Ахмат» легко обыграет «Химки», которые борются яза выживание?

- Легкая победа будет вряд ли. Хотя «Ахмат» сейчас смотрится мощно. У ребят есть взаимопонимание. Видно, что Ташуев смог сработаться с коллективом, донести до игроков свои идеи. Но, возможно, команда еще играет на багаже Талалаева. Это вопрос открытый. Но, конечно, я бы отдал предпочтение грозненцам.

- «Крылья Советов» примут «Урал», вылетевший в среду из Кубка России. Кто фаворит в этом матче?

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- И одна, и вторая команды не имеют уверенности в игре, но очки нужно обоим, поэтому возможна ничья.

- В матче «Спартак» - ЦСКА чего ждете?

- ЦСКА сейчас сильнее и более организован. Он по игре выглядит предпочтительнее. А «Спартак» эмоционален, как всегда. Может выдать свою историю. Тем более матч будет у «красно-белых» дома. В одной конкретной игре, спартаковцы могут выдать хороший футбол, но «армейцы», как мне кажется, будут сильнее в этой встрече.

- «Краснодар» примет «Ростов». К какому исходу склоняетесь?

- Это будет очень интересный матч. «Быки» должны у себя дома набрать очки. «Ростову» будет сложно побороться за второе место.

- «Пари НН» сыграет дома с «Сочи». Кто для вас фаворит?

- «Сочи» уже ничего не нужно, команда не мотивирована на результат, а вот нижегородцам необходимы очки. Поэтому, скорее всего, будет ничья.

Елена Григорьевская