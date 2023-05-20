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Евгений Бушманов: «Спартак» сможет выиграть у ЦСКА, если покажет свой лучший футбол» эксклюзив

20 Мая 2023 • 12:39 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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21.05 16:30

Ветеран «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем московском дерби.

ЦСКА набрал весной хороший ход. Для многих экспертов фаворит предстоящего дерби очевиден? А для вас?

«Армейцы сейчас выглядят лучше, чем «Спартак» – это факт. Поэтому фаворитами являются армейцы. Но это не означает, что они обязательно выиграют».

Что «Спартак» может противопоставить такому мощному ЦСКА?

«Если «Спартак» сыграет в свою силу, и покажет свой лучший футбол, конечно, он может выиграть».

Победа ЦСКА практически обеспечит команде серебряные медали. «Спартак» уже позволил в очной игре взять золото «Зениту». Будет ли дополнительной мотивацией не отдать второе место армейцам?

«Не думаю, что это будет мотивацией. «Спартак» думает только о себе и своих задачах. В первую очередь важно выиграть самим и набрать очки. А отдать кому-то второе место или нет – это не так важно для футболистов».

Если «Спартак» победит в дерби, он будет претендовать на серебро, учитывая, что у ЦСКА останутся матчи с «Краснодаром» и «Ростовом»?

«Если хозяева выигрывают, то останется очко разницы с ЦСКА. Соответственно, борьба за второе место продолжится».

Как думаете, какую игру мы увидим? Это будет открытый футбол или соперники закроются?

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«Не думаю, что команды будут осторожничать. Всё-таки и «Спартак», и ЦСКА играют активно в атаку в этом сезоне. Склоняюсь к тому, что будет обоюдоострый футбол».

Много голов мы увидим, учитывая не самую надежную игру в обороне у «Спартака»?

«Вполне возможно, что голы будут. Причём и в ту, и в другую сторону. Надеюсь, что у «Спартака» тоже получится забивать».

Как вы считаете, в «Спартаке» существует вратарская проблема?

«Думаю, что сейчас в «Спартаке» есть проблема в принципе в обороне. Защитники играют не так надёжно, плюс результаты весной не совсем устраивают. Но отдельно вратарскую проблему я не стал бы выделять».

У «Спартака» не будет Денисова, не понятно, сыграет ли Джикия. Как могут сказаться на игре команды эти потери?

«Джикия – очень важный игрок для обороны. Он капитан и лидер команды. Денисов играет стабильно, чаще всего выходит в основе, но его есть, кем заменить».

Четвёртое место, которое «Спартака» может занять в случае неудачи – это будет провальным результатом? Всё-таки у красно-белых была возможность побороться за призовые места.

«Мне не очень нравится рассуждать такими категориями, как провальный результат или не провальный. Я думаю, что сейчас надо сконцентрироваться на том, чтобы выиграть все оставшиеся матчи. А какой результат будет в итоге, надо смотреть и анализировать».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Бушманов
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