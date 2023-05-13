Полузащитник «Спартака» Зобнин рассказал о своём состоянии

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин, который пропускал матч 27-го тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок», рассказал о своём состоянии.

«Как у меня здоровье? Все нормально. К следующему матчу буду готов», - приводит слова Зобнина «РБ Спорт».

Следующий матч «красно-белые» проведут против ЦСКА, который состоится 21 мая на «Открытие Банк Арене» и начнётся в 16:30 по московскому времени.

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 38 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.