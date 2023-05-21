Стало известно, какое наказание может ждать Соболева и Рошу

«Спартак» и ЦСКА завершают главное московское дерби в численном меньшинстве – ранее с поля были удалены Виллиан Роша и Александр Соболев. Футболисты обменялись оскорбительными жестами, прикладывая руки в область паха (каждый к своему паху).

Ситуации будет рассматривать КДК РФС. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», за такие действия футболисты могут получить дисквалификацию на срок до четырёх матчей. Это прописано в дисциплинарном регламенте.

Следить за развитием событий в матче «Спартак» - ЦСКА можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.