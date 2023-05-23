«Спартак» предоставит видео КДК, где Роша первым показал неприличный жест Соболеву

Защитник ЦСКА Виллиан Роша провоцировал форварда «Спартака» Александра Соболева в очном матче 28-го тура РПЛ. Столичное дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

Как сообщает телеграм-канал «Дай Ударить», бразилец первым показал тот самый жест Соболеву два раза. По информации источника, «Спартак» готов предоставить видео для КДК, на котором четко видно, как Роша еще до момента с удалением первым начал показывать неприличный жест в адрес Соболева. Сначала это произошло в штрафной площади, а затем в центральном круге.

Напомним, что в матче 28-го тура РПЛ Соболев получил красную карточку за жест в адрес Роши, затем игрок ЦСКА дважды повторил движение форварда «Спартака» и также был удален с поля.