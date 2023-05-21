Хоккеист Сергачёв - о прошедшем дерби: «Если бы в футболе были разрешены драки, как в хоккее, футболисты тоже бы дрались»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачёв высказался об эпизоде, который произошёл на 69-й минуте матча 28-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА, когда форвард «красно-белых» Александр Соболев получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес защитника «армейского» клуба Виллиана Роши.

Хоккеист отметил, что не видел повторов, однако не будет осуждать нападающего за этот жест.

«У нас разрешено драться, здесь — нет. Хотя если бы в футболе были разрешены драки, они также дрались бы», - приводит слова Сергачёва «РБ Спорт».