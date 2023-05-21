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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор: «Спартак» обыграет ЦСКА со счётом 3:1»

21 Мая 2023 • 10:58 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.65 X 3.50 2 2.75
Через 5 ч. 10 мин.

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор выразил мнение, что «красно-белые» сумеют завоевать серебряные медали по итогам нынешнего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от второго ЦСКА на четыре очка. Очная встреча «красно-белых» с «армейцами» состоится уже сегодня, 21 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.

«От дерби с ЦСКА жду яркого матча. «Спартаку» больше нужна победа. Команда выиграет 3:1. Думаю, «Спартак» завершит этот сезон на втором месте», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Отметим, что чемпионом России досрочно стал «Зенит». Для команды из Санкт-Петербурга этот успех стал уже пятым подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Эдуард Мор
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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