Мор: «Спартак» обыграет ЦСКА со счётом 3:1»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор выразил мнение, что «красно-белые» сумеют завоевать серебряные медали по итогам нынешнего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от второго ЦСКА на четыре очка. Очная встреча «красно-белых» с «армейцами» состоится уже сегодня, 21 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.

«От дерби с ЦСКА жду яркого матча. «Спартаку» больше нужна победа. Команда выиграет 3:1. Думаю, «Спартак» завершит этот сезон на втором месте», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Отметим, что чемпионом России досрочно стал «Зенит». Для команды из Санкт-Петербурга этот успех стал уже пятым подряд.