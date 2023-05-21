Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал победу «красно-белых» в матче против ЦСКА.

«Мне очень понравился матч. Это было настоящее дерби. Теперь борьба за серебряные медали в самом разгаре. До последнего тура будем наблюдать за развязкой, какая будет тройка.

Но я все же считаю, что ЦСКА не упустит вторую строчку, несмотря на поражение от «Спартака». Для меня «армейцы» остаются фаворитами в борьбе за серебряные медали. Сейчас команда соберётся и проведет два матча оставшихся на максимальном уровне.

«Спартак» в матче с ЦСКА выглядел очень хорошо. Я не ожидал такого, честно. В последних матчах у них ведь все время были проблемы везде. Причем они испытывают большие проблемы с командами из нижней части таблицы. А против сильных команд они выдают отличные игры. Может быть, они раскрепощаются как-то», - сказал Деменко.