Промес теперь в трёх голах от Малкома в гонке бомбардиров

«Спартак» порадовал своих фанатов победой в московском дерби против ЦСКА – 2:1. Автором дубля в составе команды Гильермо Абаскаля стал нападающий Квинси Промес. Теперь на счету нидерландского футболиста 20 голов в нынешнем чемпионате России. Промес на три гола отстаёт от Малкома, возглавляющего гонку бомбардиров.

Впереди у «Спартака» матчи против «Пари НН» и «Крыльев Советов». У Квинси Промеса будет шанс догнать Малкома. Игрок «Зенита», как известно, отправился в Бразилию, и пока неизвестно, сыграет ли он ещё в этом сезоне.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.