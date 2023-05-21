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Умяров - о дерби с ЦСКА: «Только победа»

21 Мая 2023 • 16:52 Комментировать
Спартак Москва
1:1
ЦСКА Москва
1 2.90 X 3.50 2 2.55
перерыв

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о своих ожиданиях от главного дерби Москвы против ЦСКА.

«Только победа», - сказал Умяров, чьи слова на своих станицах приводит sport24.

Отметим, что Наиль Умяров не может помочь «Спартаку» из-за полученной ранее травмы.

Дерби между «Спартаком» и ЦСКА стартовало в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле «Открытие Арены» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

За три тура до финиша чемпионата России «Спартак» (50 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице, а ЦСКА (54 очка) – второе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Наиль Умяров
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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