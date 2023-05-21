Умяров - о дерби с ЦСКА: «Только победа»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о своих ожиданиях от главного дерби Москвы против ЦСКА.

«Только победа», - сказал Умяров, чьи слова на своих станицах приводит sport24.

Отметим, что Наиль Умяров не может помочь «Спартаку» из-за полученной ранее травмы.

Дерби между «Спартаком» и ЦСКА стартовало в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле «Открытие Арены» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

За три тура до финиша чемпионата России «Спартак» (50 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице, а ЦСКА (54 очка) – второе.