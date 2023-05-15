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Чалов: «Мы с Обляковым и в жизни хорошие друзья, часто помогаем друг другу»

15 Мая 2023 • 19:55 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал свою связку с Иваном Обляковым на футбольном поле и заявил, что и в жизни два молодых игрока являются хорошими друзьями.

«Уже давно мы вместе играем, всегда чувствовали друг друга на поле, это даже на тренировках просматривается. А сейчас это начало получаться и в игре», - цитирует Чалова Sport24.

Напомним, что Чалов и Обляков непосредственно поучаствовали в отправке «Торпедо» в Первую лигу в минувшие выходные. Матч «красно-синих» и «автозаводцев» завершился разгромной победой ЦСКА – 3:0. Чалов отметился дублем, Обляков – голом.

«Мы и в жизни с ним хорошие друзья, также друг другу помогаем», - добавил Чалов.

Чалов: «В ЦСКА чувствуется эмоциональный подъём»

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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