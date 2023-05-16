Шалимов: Федотов выстроил игру в ЦСКА, команда играет с запасом

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре ЦСКА после победы над «Торпедо» (3:0) в 27-м туре чемпионата России.

«ЦСКА не меняется — схема, манера игры, состав. У меня ощущение, что команда не выжимает из себя максимум, играет с запасом. Владимир Федотов выстроил игру. Он сделал то же самое, что и в «Сочи» — каждый знает свой маневр», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

ЦСКА набрал 54 очка в 27 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В предстоящем туре «армейцев» ждет столичное дерби против «Спартака», поединок состоится 21 мая и начнется в 16:30 по мск.